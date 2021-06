Rita Ferro Rodrigues inicia a semana com a celebração de uma data muito especial. Foi há precisamente 19 anos que a apresentadora foi mãe pela primeira vez.

No Instagram, Rita Ferro Rodrigues destacou uma fotografia em que aparece junto de Leonor, que nasceu no dia 21 de junho de 2002.

"19 anos da pessoa que fez de mim mãe e que eu amo de forma tão avassaladora que chega a ser ridículo", começou por escrever na legenda do registo onde surge a combinar o look com a filha, mas sem mostrar o rosto da mesma.

"Companheirona, cúmplice, provocadora, enervante, inteligente, sensível, justa, feminista, nariz empinado, amiga tão amiga dos seus amigos e amigas, coração doce - a pessoa que me faz rir mais, chego a pedir clemência, mas ela não cede nem quando faz anos… e faz anos hoje. A Leonor. O meu primeiro Euromilhões", destacou a mãe 'babada'.

"'Ai tão inspiradora que ela está hoje, Rita!'. Vai rir e gozar comigo ao ler isto. E depois vai abraçar-me e, entredentes, dizer que me ama 'mas não exageres nos beijos'. E vai pensar que somos umas sortudas de sermos mãe e filha. E somos! Parabéns, besnica linda da mãe! Amo-te. Agarra o mundo todo sem medos", completou.

Recorde-se que Leonor é fruto do primeiro casamento de Rita Ferro Rodrigues. A apresentadora é também mãe de Eduardo, fruto da relação com Rúben Vieira.

