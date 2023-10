Rita Ferro Rodrigues tem novas tatuagens no braço e não resistiu em mostrar aos seguidores da sua página de Instagram, explicando o significado.

Numa fotografia que publicou na rede social, mostrou ainda outras marcas antigas que tem na mesma zona do corpo e todos os significados.

"A primeira foi uma [estrela] com as minhas pitas da Praia Grande. Uma tribo desde os 15 anos. Depois Amora que era como a minha Irina me tratava e como ela adorava libelinhas, uma ali a voar, para sempre", começou por dizer.

"Hoje foi o Bowie com a canção que me resgata sempre para a pista e também um Sisterhood porque a minha irmandade de mulheres é a coisa mais linda da vida (e está trancada com mini [cadeado] branco que só se vai ver daqui a uns dias)", acrescentou.

Veja abaixo a publicação na íntegra:

