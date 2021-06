Fernanda Câncio comentou publicamente o polémico vestido usado por Lenka no programa 'O Preço Ceto'. O look sensual da assistente de Fernando Mendes, que optou por não usar soutien durante a emissão, levou a jornalista a afirmar que a RTP "continua a usar as mulheres como adereços de forma repugnante".

A opinião de Joana Câncio gerou uma onda de críticas e "ódio", que levou Rita Ferro Rodrigues a sair em sua defesa.

"Esta é a minha amiga Fernanda Câncio. Uma irmã. Uma das mulheres que mais admiro nesta vida e a única que me consegue perceber e sentir inteiramente, nesta coisa da vida pública que se forma ditatorialmente, muito para além de nós", começa por declarar a apresentadora.

"A Fernanda é uma jornalista extraordinária, uma mulher sem medo que por isso assusta tanta gente. Tem coragem e é integra e brava - características indesculpáveis numa mulher. É a mulher que conheço mais solidária com outras mulheres. A mais solidária. Porque é que escrevo isto? Porque é verdade. E porque o ódio não pode vencer", defende, realçando o facto de a amiga lutar há 30 anos "pelos direitos das mulheres, da comunidade LGBTI, dos negros, dos ciganos, de rigorosamente todas as pessoas que por norma, são excluídas" e de levar "muita porrada por isso".

"Tenho tanto orgulho nela caramba. Tanto. Que fique escrito", termina, deixando claro o quanto acredita em Joana Câncio.

Leia Também: 'O Preço Certo'. Vestido sensual usado por Lenka dá origem a polémica