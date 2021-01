Rita Ferro Rodrigues usou as suas redes sociais este sábado para partilhar com os seus seguidores um desabafo onde se revela chocada com as imagens que mostram ambulâncias a fazer fila à porta dos hospitais devido ao elevado número de casos de Covid-19 em Portugal.

"Ontem à noite vi as imagens das ambulâncias a fazer fila à porta do Hospital de Santa Maria e do Hospital de Torres Vedras e tive muita dificuldade em adormecer", conta apresentadora.

Numa tentativa de consciencializar os seus seguidores a reforçarem os seus cuidados e a cumprirem as medidas do novo confinamento que podem ajudar a reduzir os casos de Covid-19, Rita lembrou aquela que é agora a sua rotina.

"Os meus contactos estão restritos ao absolutamente essencial, não pretendo aproveitar-me das excepções para estar com pessoas, estou confinada com o mesmo compromisso que estive em Março (levo os miúdos à escola, supermercado e farmácia quando é preciso, passeio a Toby à frente de casa e pouco mais). Abasteci -me de livros para os fins de semana (durante a semana é mais complicado ler por causa do teletrabalho) encomendei online, quando chegarem partilho convosco. Estou a tentar manter-me equilibrada e fazer o que posso para ajudar a aliviar o SNS e para que isto passe depressa e todas as pessoas possam recuperar as suas actividades e trabalho", escreve.

Por fim, o sério apelo: "Estou muito solidária com essas pessoas, também tive (com os meus sócios) de encerrar temporariamente os centros @headcleanersportugal, sei bem o aperto que é. Mas por favor... quem pode, fique em casa. Isto nunca esteve tão mau. Existe a vacina sim, mas temos de lhe dar tempo para ser aplicada a toda a população e isso não se faz de um dia para o outro. Temos de ajudar o SNS agora mais do que nunca. Por favor".

