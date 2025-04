Rita Ferro Rodrigues usou na quinta-feira, 10 de abril, a sua conta oficial de Instagram para assinalar publicamente o aniversário de alguém muito especial: a melhor amiga.

"50 anos da minha melhor amiga. A Vera Sacramento tem o coração mais generoso que conheço, é brilhante, leal e corajosa", começou por declarar, apresentando a amiga aos fãs.

"Um dos propósitos da vida da Vera, é que todos os que ama estejam bem e felizes. É a pessoa que mais merece ser profundamente amada - e por isso é", continuou, não poupando nos elogios.

"Nunca consigo encontrar palavras suficientes para descrever o quanto a admiro e me comove, mas entre nós as palavras não são assim tão necessárias, há uma conexão absoluta, tantas vezes desconcertante, uma espécie de fio condutor invisível, feito daquela energia cósmica que não se explica, que nos faz adivinhar o que a outra sente. Minha Vera. Meio século a enfeitiçar mundo e sempre do lado bom da força. Parabéns, meu amor."

Às emotivas palavras, Rita Ferro Rodrigues juntou um conjunto de fotografias, disponíveis na galeria, que mostram os melhores momentos passados entre as duas amigas de longa data.

