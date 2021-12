Rita foi a mais recente concorrente a abandonar a casa do 'Big Brother' com 71% dos votos. A participante disputou a expulsão ao lado de Débora, contudo esta acabou por ser salva com 29% dos votos.

Os nomeados desta semana, que serão os últimos do programa - pelo menos desta edição - são Débora, Ana Barbosa e Rui.

As novidades do programa não se ficaram por aqui. Entretanto, através de um jogo cujo prémio era um passaporte para a final do reality show, António conseguiu o tão desejado lugar, tornando-se assim o primeiro finalista do programa. A ele juntaram-se ainda Bruno e Fábio.

