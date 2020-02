Rihanna colocou em destaque o seu lado mais sexy e ousada ao posar para uma sensual sessão fotográfica com o objetivo de promover a sua mais recente coleção de lingerie, SavageFenty.

Com um ar mais selvagem, a usar uma lingerie transparente, lilás, e o cabelo a combinar com a cor da peça íntima, é assim que podemos ver a artista na recente fotografia que partilhou na sua página do Instagram.

"A primavera vai ser bem selvagem e eu estou aqui", lê-se na legenda da imagem.

Uma publicação que não passou despercebida aos olhos de muitos seguidores.

