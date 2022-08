Rihanna tornou-se o assunto do momento nas redes sociais depois de nas últimas horas ter sido revelada uma fotografia na qual aparece em lingerie três meses depois de ter dado à luz o primeiro filho.

Na conta oficial da sua marca de lingerie, a Savage X Fenty, foi publicada uma fotografia na qual Rihanna aparece com um conjunto, cuequinha e top de dormir, da linha Dolled Up Xtra VIP Box.

A artista internacional, atualmente com 34 anos, que nos últimos tempos tem estado afastada das redes sociais, mostrou-se desta forma confiante com as suas curvas.

O bebé de Rihanna, cujo nome nunca foi revelado, resulta da relação com A$AP Rocky.