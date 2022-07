Ricky Martin vai marcar presença no tribunal, de forma virtual, esta quinta-feira, para negar as alegações de que tem sido alvo. De recordar que o sobrinho do cantor, de 21 anos, acusa o mesmo de violência e alega que tiveram uma relação sexual.

Fontes adiantam que Ricky Martin irá participar na audiência em Porto Rico através do Zoom. Sabe-se ainda que o artista irá dirigir-se ao juiz e negará qualquer relação romântica/sexual com o sobrinho. Além disso, também irá contestar as acusações de que, alegadamente, terá perseguido e assediado o sobrinho.

Como foi já relatado anteriormente, o sobrinho obteve uma ordem de restrição temporária, proibindo o cantor de ter qualquer contacto com ele. Agora, o juiz irá decidir se prorroga a ordem de restrição, de acordo com o TMZ.

Leia Também: Ricky Martin acusado de incesto e violência doméstica contra o sobrinho