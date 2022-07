Ricky Martin regressou aos palcos este fim de semana depois da polémica recente em que viu envolvido. O músico foi acusado de violência doméstica e incesto por parte do sobrinho, tendo o caso sido arquivado pelo facto de o jovem decidir retirar a queixa contra o tio.

Ao atuar no Hollywood Bowl, em Los Angeles, o músico, de 50 anos, mostrou-se bem disposto. Depois de prometer "uma noite linda", Ricky Martin pediu aos fãs que se concentrem "no amor e na luz".

Ainda a respeito das polémicas acusações de que foi alvo, importa realçar as recentes declarações da equipa de advogados do cantor: "Isto nunca foi nada mais do que um indivíduo problemático a fazer falsas alegações sem nada para as comprovar".

