Richard Gere decidiu trocar os Estados Unidos por Espanha e não podia estar mais feliz com a decisão.

Numa entrevista que deu recentemente ao programa de Jimmy Fallon, 'The Tonight Show', o ator partilhou detalhes sobre a sua nova vida em Madrid, para onde se mudou com a mulher, Alejandra Silva, e os dois filhos mais novos, Alexander e James.

"Tenho um menino com quatro anos, um com cinco, um com 11 e o meu filho de 24 anos. Estou na melhor fase", notou.

"Amo a minha mulher, ela é incrível, uma grande mãe. Os meninos estão bem e felizes, não há nada melhor que isso", completou.

Em entrevistas anteriores, Gere explicou que decidiu mudar-se para Espanha de maneira aa retribuir à mulher os anos que esta passou nos Estados Unidos.

