A novidade foi dada em primeira mão pela revista Hola!. Richard Gere e a companheira, Alejandra Silva, foram pais uma vez mais após o nascimento de um menino (o segundo). Até ao momento ainda não foram revelados mais pormenores acerca do assunto, tendo em conta que o casal sempre quis proteger a sua privacidade ao máximo.

Importa sublinhar que Alejandra é mãe de Albert, de sete anos, fruto do anterior relacionamento com Govind Friedland, e Gere é pai de Homer James, de 20 anos, do casamento anterior com a atriz Carey Lowell.

