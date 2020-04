Juliana Dias esteve com a filha, Penélope, de dois anos, nos estúdios da TVI e ambas marcaram presença no programa que ocupa as tardes da estação, 'A Tarde É Sua'. Em conversa com Fátima Lopes, a ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' contou quem tem sido alvo de duras críticas ao longo dos anos, comentários que faz questão de colocar de lado e não dar importância.

"Quando eu tive a menina também me atacaram. Diziam que a minha filha quando nascesse ia ter vergonha de mim. Eles só querem dizer mal por dizer mal. Eu sei o que sou, a minha história vale o que vale. Não preciso de falar muito para as pessoas verem aquilo que eu valho", partilhou, referindo que muitos internautas criticam por a filha ser de etnia cigana.

"Também derivado ao preconceito, o pai da minha filha é cigano, a minha filha é cigana... Os ignorantes deste país acham que os ciganos só trabalham em feiras", acrescentou.

Ao falar do companheiro, Carlos, Juliana destacou que o mesmo também lida bem com as críticas.

Sobre a relação, a ex-'Casa dos Segredos' recordou que conheceu o companheiro, com quem está há cinco anos, através de um amigo em comum.

Sobre a gravidez, Juliana afirmou que contou com uma gestação "pacífica" e que o parto foi "fantástico". Além disso, confessou ainda que quer ter mais filhos.

Leia Também: Já sonhou estar com o elenco de 'Friends'? Atores vão estar com fãs