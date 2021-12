Ricardo Raposo reuniu o pai, José Raposo, a mãe, Maria João Abreu, o irmão, Miguel, a companheira, Rita, João Duarte Costa e Daniel Galvão para um projeto único de comédia.

Um trabalho que foi pensado no início da pandemia e que agora foi dado a conhecer, apesar de todos os obstáculos que surgiram pelo caminho, incluindo a morte de um dos elementos do grupo, Maria João Abreu.

"'Que Sa Fedra'. Esta ideia nasceu há dois anos, quando, numa bruta enclausura de tempo indefinido face ao vírus, propus a esta malta talentosa uma brincadeira. Hoje publicamos esta obra, que se fez valer pelo carinho e persistência, contra todos os obstáculos. Desde um erro nos vídeos após um dia inteiro de filmagens que foi aproveitado da melhor maneira, à falta de encaixe dos horários de toda a gente, e, como devem calcular ser o maior dos obstáculos, o luto por um elemento do projeto e minha mãe", começou por dizer Ricardo Raposo.

"Estive para desistir umas três vezes. Mas de algum modo lá ganhava força para trabalhar mais um pouco nisto. Quero agradecer do fundo do coração a todos os intervenientes. Aos intérpretes, todo o meu amor e devoção, o vosso talento fez-me ir às lágrimas várias vezes enquanto editava. Aos amigos de bastidores a minha gratidão. E ao José Raposo e à Maria João Abreu", acrescentou.

Na mesma publicação, explicou que esta é "uma manobra de crítica social e política no delírio de umas cantorias Acapella, e um tributo".

Durante o vídeo, estava planeado haver um diálogo entre José Raposo e Maria João Abreu. No entanto, acabou por ficar com um discurso de José Raposo. "João, estás bem? Nós agora tínhamos um diálogo e como não o fizeste a tempo... Sabes que nunca tive muito jeito para falar, já tu levas tudo à frente. Mas eu dizia qualquer coisa do género: achas que vão pôr este diálogo no vídeo? E tu respondias que claro que sim, que somos o brilharete aqui. E tu és, de facto, o brilharete em pessoa", diz o ator.

"[...] Questionavas-te também porque é que continuam a convidar-nos para sermos par na ficção mesmo depois de separados, ao que eu respondia: há que separar as coisas. Mas agora apetecia-me fazer todos os trabalhos contigo porque já não é possível. Não é possível ver, agora, no que se vai tornar este mundo agora mais empobrecido", continua.

"Sabes, os cinzeiros contaram que estão com saudades das tuas beatas. E o mar, de todos os pingos de que se pudesse revestir, era com as tuas lágrimas que contava passar o inverno. Este é o sketch cómico com menos graça que já fiz, mas não menos engraçado do que o estado deste país. Já podes ir João, nós estamos bem. Como vês, fiz o diálogo sem ti e, no entanto, contigo", remata.

Um vídeo que acabou também por se transformar numa homenagem a Maria João Abreu.

Veja o vídeo na íntegra:

