Foi no Instagram que Ricardo Quaresma assinalou publicamente o Dia Internacional dos Ciganos, que se celebra hoje, 8 de abril.

O jogador português, na legenda de uma fotografia onde se mostra com a camisola da seleção nacional e com a palavra "orgulho" no lugar do nome, fez um desabafo sobre esta cultura e o que sente por fazer parte dela.

"No Dia Internacional dos Ciganos, celebro a cultura cigana e o significado profundo de 'vestir a camisola'", começa por escrever, acrescentando depois: "Como futebolista, vesti muitas, mas a que mais valorizo é a da minha comunidade, símbolo das minhas raízes e da nossa luta por reconhecimento e igualdade. 'Vestir a camisola' reflete compromisso e paixão, seja no futebol ou na vida, representando a nossa união e determinação contra preconceitos".

Por fim, o atleta, de 40 anos, escreve: "Hoje, reafirmo o meu empenho em lutar por um mundo justo, onde ser cigano é motivo de orgulho. Sou grato a todos os que estão nesta jornada comigo. Juntos, somos mais fortes".

Vale lembrar que Ricardo Quaresma passou por clubes como Sporting, Barcelona, Inter, FC Porto, Chelsea e Besiktas. A camisola do Vitória SC foi a última que vestiu, na época 2021/22, mas o jogador ainda não 'pendurou as chuteiras'.

