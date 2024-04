Georgina Rodríguez encantou os fãs com novas fotografias do destino paradisíaco em que se encontra com os filhos.

A companheira de Cristiano Ronaldo fez mais uma partilha nas redes sociais este domingo, dia 7 de abril, e reuniu imagens encantadoras nas quais surge rodeada de Cristianinho, Mateo, Eva, Bella e Alana.

Para além disso, Gio surge em cenários verdadeiramente encantadores com bonitas praias e muito sol.

Veja na galeria as fotografias publicadas.