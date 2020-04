Quase a entrar no fim de semana de Páscoa, é hora de fazer algumas compras para a festividade que este ano fica marcada pelas restrições da Covid-19. Ainda assim, Ricardo de Sá não desanima e decidiu sair de casa para ir ao supermercado abastecer-se.

Na companhia da namorada, India Branquinho De Oliveira, fez uso das máscaras de proteção e não resistiu em tirar uma fotografia a usá-la enquanto esperava na fila.

"Querem que leve alguma coisa para vocês? Estamos cheios de estilo na fila para ir às compras no supermercado. Não devemos sair de casa nem ter contacto social mas a Páscoa existe à mesma com as devidas precauções", escreveu na legenda.

Leia Também: Fernando Daniel faz mudança radical e rapa o cabelo