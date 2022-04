Ricardo de Sá contou aos seguidores que fez um casting para apresentador de televisão na TVI, esta terça-feira, depois de "concorrer e passar à segunda fase". "Os sonhos não devem ficar em gavetas", afirmou.

"[...] Sem sonhos a vida é feita de expectativas vazias. Acredito que devemos transformá-los em objetivos de vida. Só com coragem, fé, determinação, perseverança, organização, esperança e amor os conseguimos pôr em prática. Concorri há umas semanas e passei à segunda fase. Até hoje, ouvi vários nãos e continuo resiliente na minha caminhada", disse, recordando depois o seu percurso.

"Finalizei o 12.º ano, entrei na faculdade de Gestão, mas o sonho era a televisão. Desisti desse curso e segui a formação na representação e na música na Escola Superior. Mas o bichinho da arte de apresentar programas ou de reportagem insiste em alvoroçar-me de paixão e, durante a pandemia decidi seguir esse objetivo. Matriculei-me em Ciências da Comunicação na Universidade Autónoma de Lisboa. Estou no 2.º semestre do 2.º ano, estou a adorar o curso e corre bem, com uma média de 17", contou.

"Hoje, a maturidade e tantos anos de trabalho e de formação tornam-me muito exigente, o que me impõe 'mais pressão e responsabilidade'. Ontem, estava nervoso como um principiante em televisão tal como os outros concorrentes. Era um teste. Teste que quero muito passar. Ser apresentador de televisão contribuirá para a minha realização profissional. Quero aprender com os mestres. Ser um profissional com alma e paixão. Imagino uma escada em que cada degrau é um objetivo e para o subir só é preciso chegar ao 1.º degrau e dar mais um passo, depois outro, e outro, e assim chegaremos ao sonho", pode ainda ler-se na publicação que fez nas redes sociais esta quarta-feira, 13 de abril.

"Os obstáculos não nos podem destruir. A diferença entre sonhar e ter objetivos é a nossa ação sobre eles. Ontem, este foi o meu número da sorte. 132! E vocês? Gostavam de me ver como apresentador? Espero que sim e espero estar à altura do desafio. Desejem-me boa sorte ou muita m****! Obrigado", concluiu.

