A família de Ricardo Carriço tem esta segunda-feira, dia 20, motivos para celebrar. A mãe do ator celebra hoje 85 anos de vida.

A data especial foi comemorada com um pequeno festejo em família, tal como mostram as mais recentes imagens partilhadas nas redes sociais do ator.

"Parabéns, mãe, um grande beijinho de parabéns e obrigado por tudo o que me tem dado e continua a dar", declara Ricardo, de 57 anos, na legenda das imagens.

