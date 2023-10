Ricardo Carriço mantém uma boa relação com os filhos da companheira e, mais uma vez, mostrou isso mesmo numa publicação que fez no Instagram.

Matilde, filha de Ana Rebelo, completa mais um ano de vida e o ator não deixou a data passar em branco.

Junto de uma fotografia onde aparece com a jovem e a companheira, Ricardo Carriço escreveu: "Parabéns, Matilde, por mais uma volta ao sol. Que venham muitas mais, sempre com esse carisma, essa vontade de crescer, de ser melhor ser humano e com um sentido de justiça profundo. É tão bom ver-te crescer. Parabéns do teu 'paídrasto'".

De recordar que além de Matilde, Ana Rebelo é ainda mãe de Maria e Tomás.

