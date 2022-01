A luta pelas audiências entre a SIC e a TVI tem sido renhida. Se há uns meses, a estação de Paço de Arcos conquistava a preferência da larga maioria dos telespectadores, agora o canal de Queluz aproxima-se a passos largos do topo.

Ainda assim, este domingo, 9 de janeiro, Daniel Oliveira pude celebrar uma vitória.

O retorno de Ricardo Araújo Pereira ao pequeno ecrã não poderia ter corrido melhor, conforme o próprio Daniel o referiu nas redes sociais.

"O regresso de 'Isto é Gozar com quem trabalha', de Ricardo Araújo Pereira, liderou em absoluto a noite de domingo e foi o programa de entretenimento mais visto com 14.2 de audiência média e 25.2% de share, o que equivale a mais de 1 milhão e 300 mil espectadores, mais 200 mil do que o adversário direto.

Jornal da Noite liderou a tabela dos mais vistos, num dia marcado também pela vitória folgada da Vida Selvagem, do Primeiro Jornal, do Fama Show e do Domingão. Com 19.3%, a SIC venceu o dia de forma destacada com 2 pontos de vantagem face à concorrência direta. Obrigado pela preferência", escreveu.

