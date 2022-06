Ricardo Araújo Pereira é a figura pública que suscita mais empatia nos portugueses, conclui a edição de 2022 do estudo 'Figuras Públicas e Digital Influencers', produzido pela Marktest. O humorista destrona assim o apresentador da rádio e de televisão Vasco Palmeirim - que ocupara na edição de 2021 deste estudo o primeiro lugar entre as personalidades com as quais os portugueses dizem ter mais empatia.

De acordo com os resultados do estudo da Marktest, entre as 60 personalidades sugeridas aos inquiridos, Ricardo Araújo Pereira foi quem obteve um maior índice de empatia/identificação: numa escala de 1 (não se identifica) a 10 (identifica-se muito), obteve um valor médio de 6.60.

Vasco Palmeirim ocupa agora a segunda posição, com uma média 6.57 pontos.

O futebolista Cristiano Ronaldo chega em terceiro, com 6.46 pontos, o ator e apresentador César Mourão logo depois, com 6.37, e a atriz Daniela Ruah, com o motociclista Miguel Oliveira, com 6.28 pontos, encerram o Top 5 de figuras públicas portuguesas que suscitam maior empatia.

Quando questionados acerca das suas personalidades preferidas – ou seja, as de que mais gostam – no desporto, música, cinema, televisão, moda e humor, os entrevistados neste estudo destacam Cristiano Ronaldo, na área do desporto, com 52.7% das menções, e Sara Sampaio, na área da moda, com 34.8% das referências.

Ricardo Araújo Pereira, no humor, e Fátima Lopes (estilista), na moda, com 26.7% e 26.0%, respetivamente, também destacados.

Nas restantes áreas, a convergência de respostas foi menor, com o nome de Mariza a ser o mais indicado na área da música, Daniela Ruah na de ator ou atriz de televisão, cinema ou teatro e Manuel Luís Goucha nos apresentadores de TV.

