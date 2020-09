Este domingo, dia 13, foi o dia oficial do regresso de Cristina Ferreira à sua casa de sempre, a TVI. Segundo as informações mais recentes do canal, a diretora de entretenimento e ficção tem motivos para sorrir.

É que neste dia o canal conseguiu levar a melhor na guerras das audiências, conforme notou através das redes sociais.

"No dia em que mudou a imagem da Informação, em que estreou um novo estúdio com o 'J8', em que Cristina Ferreira deu a sua primeira entrevista e em que foi lançada a nova edição do 'Big Brother', a TVI foi a televisão mais vista pelos portugueses. Foi líder no prime time, mas também no horário da tarde, com o programa 'Somos Portugal'", começa por referir.

"A TVI está, naturalmente, satisfeita com as conquistas deste domingo e agradece a confiança dos espectadores e o empenho dos seus profissionais. Há vários meses que a estação se preparava para alcançar melhores resultados, que começam agora a manifestar-se com esta inequívoca prova de vitalidade", completou.

