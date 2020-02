Será desta que a princesa Beatrice vê decidida a data do seu casamento com Edoardo Mapelli Mozzi? Depois de ter sido várias vezes adiado pelas polémicas que têm envolvido a realeza britânica, nomeadamente com o seu pai, príncipe André, e com o primo, príncipe Harry, pode finalmente estar escolhido o dia da subida ao altar.

Segundo a revista Hello, o enlace vai dar-se no dia 29 de maio, mas a data ainda não foi confirmada pela Casa Real.

A mesma publicação avança que a rainha Isabel II ofereceu a receção do casamento no Palácio de Buckingham. A realizar-se, esta é a primeira celebração matrimonial na residência oficial da rainha desde o casamento do príncipe William e de Kate Middleton, em 2011.

Leia Também: Filho de noivo de princesa Beatrice vai estar presente no casamento real