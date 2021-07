Os nomes de Charlene e Alberto do Mónaco geraram burburinho na imprensa internacional depois de a revista alemã Bunte, dedicada a temas relacionados com a realeza europeia, ter noticiado que estão separados e a pensar em avançar para o divórcio.

Charlene encontra-se na África do Sul, o seu país de origem, desde maio, impedida de regressar ao Mónaco devido a uma infeção respiratória. Para fazer frente aos rumores de crise no casamento, a princesa veio a público por duas vezes expressar as saudades do marido e dos filhos, os gémeos Jacques e Gabriella, de seis anos.

A última vez que falou publicamente foi precisamente um dia depois da publicação alemã ter avançado com a notícia da alegada separação. Charlene deu pormenores sobre o problema de saúde, adiantando que não pode regressar ao Mónaco porque os seus ouvidos não "igualam" a pressão exercida pela altitude quando anda de avião.

Já o príncipe Alberto, que se encontra no Mónaco a cumprir a agenda oficial e dedicado à educação dos filhos, permanece sem se pronunciar sobre os rumores.

