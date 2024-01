Atenção aos fãs do 'Big Brother'. Esta segunda-feira, 29 de janeiro, vai acontecer a "maior reviravolta" no jogo, conforme anunciado na página de Instagram oficial do reality show da TVI.

"A maior reviravolta do jogo vai apanhar todos de surpresa!", lê-se numa partilha na rede social.

Poderá ficar a par de tudo logo após o 'Jornal Nacional', nomeadamente, na 'Emissão Especial' com Cláudio Ramos.

É caso para perguntar: o que será que vai acontecer?

