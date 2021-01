Quase uma semana depois das gravações, Cristina Ferreira revela finalmente o vídeo de apresentação do seu novo programa na TVI - o concurso de talentos 'Together Now'.

"Aqui está a promo. O 'All Together Now' está a chegar. Obrigada à equipa de gravação que aguentou o frio e o vento no topo do altice arena. E ao Filipe Terruta por me aturar até ficar perfeito", escreve a apresentadora ao partilhar as imagens com os seus seguidores do Instagram.

Recorde-se que 'All Together Now' é um concurso que pretende descobrir talentos musicais. O formato é único em Portugal, contará com 100 jurados e será gravado no Altice Arena, "com 2500 metros quadrados de estúdio".

