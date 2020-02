Foram revelados novos pormenores sobre a vida privada de Cristiano Ronaldo e da sua companheira, Georgina Rodríguez. O programa 'Viva La Vida', do canal espanhol Telecinco, diz ter conseguido saber qual o valor da mesada que o jogador português dá à namorada para as suas despesas e para as despesas da família.

De acordo com o formato, agora citado pela imprensa italiana, CR7 disponibiliza a Georgina cerca de 100 mil euros todos os meses.

O mesmo programa dá ainda conta de que a modelo têm outras formas de sustento. Por exemplo, Georgina cobra 100 mil euros por cada entrevista exclusiva e cada publicação patrocinada na sua conta de Instagram pode custar às marcas mais de oito mil euros.

Leia Também: 'Super' abdominais de Cristiano Ronaldo voltam a dar que falar