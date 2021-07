Nuno Santos e a companheira, Diana, estão prestes a aumentar a família com a chegada do segundo bebé, que será um menino.

O casal descobriu o sexo do segundo filho através de um rastreio pré-natal, realizado pelos laboratórios SYNLAB, segundo nota um comunicado enviado às redações.

Radiantes com esta fase, o jogador e a companheira partilharam publicamente como foi o momento em que souberam que a família ia aumentar.

"Antes de um jogo perguntei-lhe se ele sabia quantos golos ia marcar naquele dia. Ele perguntou quantos eram, e eu respondi três, mostrando uma foto minha, do nosso filho no meu colo e com a ecografia em frente à barriga. Ele ficou louco de felicidade", contou a companheira do jogador do Sporting.

"Quando a Diana me disse que estava grávida, fiquei muito feliz. Estávamos a tentar, mas quando ela me disse, não estava à espera, não estava a acreditar. Foi a melhor notícia que poderia ter, sem dúvida, ainda por cima antes de um jogo", disse Nuno Santos.

O nascimento do segundo filho, que se vai chamar Miguel, está previsto para dezembro. Nuno e Diana são já pais do pequeno Nuno, que completou o primeiro aniversário em março.

Leia Também: Mafalda Sampaio revela sexo do bebé e a sua reação quando soube