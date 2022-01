Manuel Luís Goucha começou a semana com a revelação do próximo entrevistado do programa 'Conta-me', das tardes de sábado da estação.

Camané é a próxima personalidade a abrir o coração para uma conversa sobre a sua vida e carreira.

O fadista, de 55 anos, será assim o primeiro convidado do programa em 2022.

