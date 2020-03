A quatro dias da estreia do programa de Bárbara Guimarães, '24 Horas de Vida', foi revelado o trailer do primeiro episódio e não há dúvidas: Adivinha-se um serão de domingo emotivo na SIC.

As imagens mostram a primeira convidada, Maria João Abreu, em momentos de cumplicidade com as pessoas mais importantes da sua vida, como o marido, João Soares, o ex-companheiro, José Raposo, e o filho Miguel.

"Um programa com toda a vida dentro! O grande regresso de Bárbara Guimarães", afirmou o diretor de programas do canal, Daniel Oliveira.

Veja o vídeo abaixo.

