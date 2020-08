O príncipe Harry sempre revelou ter uma grande cumplicidade com o filho, o pequeno Archie, de um ano, sentimento que vai aumentando com o passar do tempo.

No passado fim de semana, Harry partilhou uma vídeo-chamada que fez com jogadores de rugby, a propósito do 125.º aniversário da Rugby Football League, tal como nota a revista People.

Ora, foi precisamente neste momento que os duques de Sussex falaram do menino, chamando-lhe "o nosso homenzinho" e revelando, desta forma, o amoroso apelido que criaram para ele.

