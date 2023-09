Joe Jonas e Sophie Turner encontram-se num processo de divórcio a partir do qual, evidencia o Page Six, se descobriu o nome da filha mais nova da atriz e do músico, que até então era desconhecido.

Segundo a publicação, a menina, agora com um ano, chama-se Delphine.

O ex-casal tem uma outra filha de três ano, que se chama Willa.

Os nomes das crianças foram incluídos no processo que foi iniciado pela artista, de 27 anos, contra Joe, no qual alegou que este tem "retido" as filhas nos Estados Unidos, impedindo-as de viajar para Inglaterra, onde Sophie vive.

