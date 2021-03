A imprensa internacional revelou esta sexta-feira o nome do ator que fará par romântico com Harry Styles, de 27 anos, no novo filme 'My Policeman'.

O escolhido foi David Dawson, de 38 anos, que na trama vai envolver-se num triângulo amoroso onde entra ainda a personagem da atriz Emma Corrin.

My Policeman, que já está em pré-produção, é passado no final dos anos 1990 e relata uma história de amor de 1950 - ano em que a homossexualidade era ainda ilegal.

Leia Também: Diela Ruah recorda memória de infância. "Tinha 8 anos"