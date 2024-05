Numa altura em que a imprensa nacional e internacional dá como sendo cada vez mais certo o envolvimento de Margarida Corceiro e Lando Norris, eis que surgem novas fotografias que mostram a atriz portuguesa e o piloto de fórmula 1 no Mónaco.

Parece que os dois voltaram a estar juntos no passado fim de semana, altura em que Norris marcou presença no Grande Prémio Histórico do Mónaco, uma corrida com veículos antigos.

Nas fotografias e vídeos que estão a correr a internet e que encontrará mais abaixo, Margarida e Lando surgem muito próximos e sorridentes, registos que estão a ser também destacados em várias páginas de fãs do conhecido piloto. Ora veja: