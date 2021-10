Rita Ferro Rodrigues resolveu esta quarta-feira partilhar com os seus seguidores do Instagram as suas fotografias preferidas da recente festa de aniversário de João Baião, que a 8 de outubro completou 58 anos de vida.

"Gosto muito destas fotografias da festa de aniversário do João Baião, que nos envolveu numa bolha de amor e alegria como só ele sabe fazer, devolvendo -nos a esperança em dias melhores, com abraços e beijos, celebrando os amigos - que são a única coisa importante que levamos desta vida", começa por ler-se na publicação.

Rita surge nas imagens ao lado de figuras públicas como Catarina Furtado, Sofia Arruda, Raquel Tavares, Débora Monteiro, João Paulo Sousa e Tiago Aldeia.

"Na última fotografia, eu escangalhada a chorar, comovida com a comoção do João (do tão merecido banho de ternura que levou e nós com ele, a receber a rebentação da onda de afetos, todos meio aparvalhados com o que estávamos a viver). Que noite mágica. Que venham muitas assim", termina.

A festa de João Baião foi organizada de surpresa pelos amigos, que ainda presentearam o apresentador com textos comoventes escritos em sua homenagem.

Veja as imagens na galeria.

