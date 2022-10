Emily Ratajkowski parece estar novamente apaixonada depois de ter colocado um ponto final no casamento com Sebastian Bear-McClard. Recentemente, a modelo foi 'apanhada' com um homem misterioso, cuja identidade não tinha sido revelada. No entanto, já se sabe quem é a pessoa que estava com a manequim.

De acordo com a imprensa internacional, Emily Ratajkowski desfrutou de um encontro com o DJ Orazio Rispo, no dia 14 de outubro. A proximidade de ambos não passou despercebida, e até chegaram a beijarem-se em público.

De recordar que esta informações chegaram depois dos rumores que ligavam Emily Ratajkowski a Brad Pitt. Com estas imagens, as especulações do romance da modelo com o famoso ator ficam sem forças.

