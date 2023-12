Foi revelada ao público a causa da morte de Ryan O'Neal, que faleceu no dia 8 de dezembro, aos 82 anos.

Segundo o certificado de óbito a que o The Blast teve acesso, Ryan perdeu a vida na sequência de uma paragem cardíaca, após sofrer de cardiomiopatia durante anos.

Recorde-se que o artista foi lançado para as luzes da ribalta com o papel que interpretou em 'Love Story'. Do seu currículo também fazem parte filmes como 'What's Up, Doc?', 'Paper Moon' e 'Barry Lyndon'.

