Já é conhecida a certidão de óbito de Cloris Leachman, que revela que a atriz lutou contra a Covid-19 e que o vírus foi uma doença significativa que contribuiu para a sua morte.

Leachman morreu de acidente vascular cerebral (AVC), como foi confirmado à revista People. A Covid-19 foi uma condição significativa que contribuiu para a sua morte, mas não foi a 'verdadeira' causa do falecimento.

De acordo com os documentos obtidos pelo ET Online, que foi o primeiro a avançar com a notícia, o corpo de Leachman foi cremado no dia 7 de fevereiro e as cinzas estão na residência da filha, Dinah Englund em Encinitas, Califórnia. A atriz morreu no 27 de janeiro aos 94 anos.

