A causa da morte de Bob Saget foi confirmada. Um mês depois da estrela de 'Full House' ter sido encontrada já sem vida (no dia 9 de fevereiro) no Ritz-Carlton em Orlando, Florida, a família confirmou que este faleceu na sequência de um trauma na cabeça.

"As autoridades determinaram que o Bob morreu devido a um trauma na cabeça", lê-se num comunicado emitido esta quarta-feira.

"Concluíram que ele bateu com a parte de trás da cabeça acidentalmente em alguma coisa, não pensou nisso e foi dormir. Não estiveram envolvidos álcool ou drogas", esclarece-se.

O membros da família do artista fizeram ainda saber que estão "assoberbados com o incrível apoio dos fãs" nas semanas que se seguiram à sua morte" e que esse apoio tem sido "um grande conforto, pelo qual ficarão eternamente gratos".

"Enquanto continuamos o processo de luto juntos pedimos a toda a gente que se recordem do amor e do riso que o Bob trouxe a este mundo e as lições que nos ensinou a todos: ser gentil com toda a gente, certificarem-se que as pessoas que amam sabem disso, e enfrentar tempos difíceis com abraços e gargalhadas", completaram.

Note-se que Saget deixou a mulher, Kelly Rizzo e três filhas - Aubrey, de 34 anos, Lara, de 32, e Jennifer, de 29.

