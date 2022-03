Bob Saget surge bem disposto na última fotografia para a qual posou antes de perder a vida. A imagem foi captada por um admirador no exterior do Orlando Ritz-Carlton, hotel no qual se encontrava hospedado e onde foi encontrado já sem vida.

Orlando Nunez, nome do admirador que trabalhava no hotel, conta que pediu a selfie ao comediante, pedido que desde logo foi aceite, apesar da hora tardia.

Depois da fotografia ficaram à conversa durante alguns minutos, tendo Saget regressado ao seu quarto.

"Não vi quaisquer ferimentos, não me parecia ferido, e não estava a arrastar as palavras. Estava exatamente como eu me lembrava de o ver na televisão quando era criança", descreveu Nunez às autoridades, segundo o TMZ, colocando assim de lado a hipótese de um acidente de carro.

Recorde-se que o humorista perdeu a vida no dia 9 de janeiro deste ano, após um acidente doméstico. Este terá batido com a cabeça, falecendo enquanto dormia.



© Reprodução - Orlando Nunez

