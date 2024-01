Enquanto na TVI se estreava o 'Dança com as Estrelas', na SIC decorreu mais uma emissão do programa 'A Máscara' e com uma nova revelação.

Este sábado, dia 6 de janeiro, foi desvendada a identidade do telemóvel e o palpite de César Mourão foi certeiro.

Quem estava por trás da máscara era a atriz Isabela Valadeiro. O momento foi destacado na página de Instagram do canal. Veja abaixo:

Esta semana foi também revelada a identidade de mais um Camaleão, que nesta emissão era o cantor Saúl.

