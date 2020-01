Foi no início de dezembro do ano passado que a imprensa internacional dava conta da morte do rapper Juice WRLD, devido a uma convulsão - após a chegada ao aeroporto Midway, em Chicago.

Agora foi revelado que o artista morreu de uma overdose de oxicodona e codeína, como informa o TMZ.

A morte do rapper devastou a família, mas esta espera que o que aconteceu sirva de exemplo para outra pessoas que estejam a combater o vício em drogas.

“Nós amamos o Jarad com todo o coração e não podemos acreditar que tenha acabado o nosso tempo com ele. Como ele costumava dizer nas suas músicas e aos fãs, o Jarad lutava contra a dependência de medicamentos prescritos. O vício não tem fronteiras. O Jarad era um filho, irmão, neto, amigo e muito mais para tantas pessoas que queriam, mais do que tudo, vê-lo a derrotar o vício. Esperamos que os desabafos que ele partilhou nas suas músicas e o seu legado ajude os outros a vencer as suas batalhas, pois era o que ele mais queria. Sabemos que o legado de amor, alegria e honestidade emocional do Jarad continuará vivo”, disse a família em comunicado.

