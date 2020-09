Paula Lobo Antunes foi uma das muitas celebridades que nas redes sociais se manifestaram incrédulas com a moção apresentada por militantes do Chega que propunha a retirada dos ovários às mulheres que abortassem sem a sua vida estar em risco, sem malformações do bebé ou sem serem vítimas de violação.

Utilizando a sua conta oficial de Instagram, a atriz comentou uma notícia do site SIC Notícias que anunciava a referida moção. “E já agora os tomates aos [homens] do Chega”, afirmou Paula Lobo Antunes, merecendo aplausos por parte de centenas de seguidores.

“Óscar de melhor comentário da semana no Instagram”, escreveu uma seguidora ao partilhar o referido comentário na rede social Instagram. Uma publicação que Paula não resistiu a partilhar também na sua conta oficial.

Leia Também: 'Dia de Cristina' é "do outro mundo". O cenário, a música e Ben na equipa