"O nome ‘dele’ era Fábio Guerra, um homem com princípios e valores que não virava a cara ao perigo e a qualquer missão que lhe fosse incutida. Alguém lhe tirou a vida naquela noite que apenas era de diversão com os camaradas/colegas". Foi com estas palavras que Daniel Monteiro, ex-concorrente do 'Big Brother', da TVI, começou por se manifestar após a morte do agente da Polícia de Segurança Pública (PSP).

Este fim de semana, cerca de 10 homens agrediram quatro agentes da PSPno exterior da discoteca MOME, em Lisboa. Notícia à qual Daniel Monteiro não ficou indiferente.

"O Fábio mesmo à civil deparou-se com uns desacatos na via pública e com o seu espírito de guerreiro e polícia tentou intervir com os camaradas para bem dos cidadãos que se encontravam nessa mesma situação. Acabou por ser brutalmente espancado em praça pública e acabou por falecer", relatou.

"Hoje foi ele, amanhã pode ser qualquer um que está a ler este texto. Respeitem a polícia, respeitem o próximo. Nada, mas nada justifica a perda de uma vida", rematou.

© Instagram_danielvmonteirooficial

