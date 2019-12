Uma repórter brasileira, Cássia Carioca, da afiliada da Globo TV Rio Sul, desmaiou em direto durante uma entrevista para o programa RJ1, no Rio de Janeiro.

Num vídeo que está a circular nas redes sociais é possível ver a repórter a começar a sentir-se mal até que acaba mesmo por cair. O entrevistado tenta ajudar logo Cássia.

De acordo com o UOL, a repórter sentiu-se mal por causa do calor forte que se fazia sentir no local e foi, entretanto, medicada e está consciente.

Veja o momento na publicação abaixo:

Leia Também: "O ser humano é fascinante. Devíamos ter amor próprio pela nossa espécie"