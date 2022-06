Raquel Strada foi a um batizado de uns amigos este fim de semana. Para a ocasião, conforme se poderá ver por imagens partilhadas pela influencer, esta brilhou com um visual bastante colorido.

A escolha fez sucesso no Instagram, motivo que levou Raquel a falar do look.

"Meus amores, já percebi que gostaram muito deste look! Fico feliz! Assim respondo a todos e é mais fácil! O vestido já tem dois anos. Mas é uma questão de verem na net. Há sempre sítios ótimos que vendem roupa em segunda mão dizes e por ser que o vestido ainda exista", começa por referir.

Entretanto, completa. "O vestido é da Red Valentino e já fez alguns batizado! A roupa é para se reutilizar malta. Muda-se penteado e acessórios e já está. O truque é quando se compra, comprar coisas que se vai gostar muito, muito tempo".

Veja os pormenores do look na galeria.

