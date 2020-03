Esta quinta-feira, dia 5, foi o dia - neste caso a noite - do grande regresso de Meghan Markle ao Reino Unido, depois de toda a polémica relacionada com o 'Megxit', neste caso o seu afastamento da família real britânica juntamente com o marido, o príncipe Harry.

Tudo aconteceu a propósito da gala dos Endeavour Fund Awards, onde o casal espalhou sorrisos e simpatia por todos os presentes.

O vestido de cor azul que Meghan elegeu foi desenhado por Victoria Beckham e evidenciava a sua silhueta elegante. A peça custa, aproximadamente, 1200 euros.

Já os sapatos eram uns clássicos stilettos de Jimmy Cho e a clutch de Stella McCartney.

