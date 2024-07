Renato Godinho informou os mais de 91 mil seguidores que vai encerrar a conta que tem no Instagram.

Esta sexta-feira, dia 26 de julho, o ator partilhou uma mensagem na rede social a comunicar a sua decisão.

"Quase tudo na vida pede a perícia do funâmbulo para não se cair nem para um lado nem para o outro. É isso que vou tentar fazer agora: não ser nem presunçoso nem indiferente", começou por dizer.

"Decidi encerrar a minha conta do Instagram e seguir a minha vida longe das redes sociais. Antes de sair e fechar a porta, quero dar uma palavra a todos os que se interessam pelo meu trabalho e por outras coisas que fui achando relevantes ou interessantes, e às marcas a que me associei durante este tempo. Obrigado à agência Óbvio (agência do 'digital'), por tão bem me compreender! Continuaremos juntos", acrescentou.

"Que o mundo continue tendo pais a verem os filhos, namorados de mãos dadas a sonhar, amigos a fazerem corridas de bicicleta, solitários a lerem livros em relvados urbanos, enfim, seres humanos insubmissos aos algoritmos que estão para ficar e que nos vão manipulando, quer tenhamos noção disso ou não. O livre arbítrio é uma armadilha. A Inteligência Artificial não é, nem nunca poderá ser, Consciência Artificial. É isso que nos separa de qualquer mecanismo, arcaico ou ultra moderno", continuou.

© Instagram_renato_o_godinho

"Não percamos essa ferramenta única, nem nos deixemos ludibriar pela simulação da consciência, que, aliada à inteligência, se transforma numa brutal força sedutora. Espero não ter tombado do arame. Obrigado", escreveu, por fim.

© Instagram_renato_o_godinho