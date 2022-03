A relação de Zoë Kravitz, estrela de 'The Batman', com Channing Tatum está a ficar cada vez mais "séria", como contou uma fonte ao Page Six.

Pelo que diz a fonte, a atriz - que namora com a estrela de 'Magic Mike' desde o verão passado - disse aos amigos mais próximos que está a olhar para o futuro com o namorado.

"As coisas estão a ir muito bem com o Channing e ela está incrivelmente feliz", destacou a fonte, referindo também que a atriz "está numa bom momento da sua carreira".

A fonte acrescentou ainda que Zoë Kravitz - que é filha de Lisa Bonet e Lenny Kravitz - já confidenciou que "não se importaria de ter um filho".

Leia Também: Zoë Kravitz tem passado tempo com a filha de Channing Tatum